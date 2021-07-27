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البورصة تربح 4.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يعود لأعلي مستوي الـ 10700 نقطة بالختام
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:43 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب ، مع عودة المؤشر الرئيسي للمربع الاخضر بعد جلسة جنى ارباح طفيف ليعاود التداول أعلى مستوي الـ 10700 نقطة.
وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.9 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 632 مليون ورقة منفذة على 63 ألاف عملية ،وتم التداول على 210 سهم، ارتفع منهم نحو 114 سهم، وانخفض نحو 53 سهم، ولم تتغير مستويات 33 سهم.
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