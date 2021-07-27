تاجر 25 عاما.. معاينة النيابة لجثة تاجر الشروق

كشفت مناظرة النيابة العامة في واقعة العثور علي جثة تاجر داخل شقته بمدينة الشروق، أن الجثة في العقد الخامس من العمر وفي حالة تعفن وتحلل ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها، وملقاة على الظهر داخل غرفة نومه.





البداية كانت عندما تلقي رجال مباحث الشروق بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة لتاجر.



وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.