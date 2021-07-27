أوشا يكشف سر تميز الموسيقي الخاصة به ويتحدث عن كواليس التعاون مع حكيم ومحمد نور

أن تنطبع في قلوب محبي الطرب الراقي خاصة أنه يعزف كل مقطوعة موسيقية بشكل مختلف ومتميز مع كل المطربين الذي قام بالتعاون معهم مثل حكيم ومحمد نور ومحمود الليثي وأحمد شيبة وغيرهم من نجوم الاغنية .



وقال في بيان صحفي:"أن سر تميز أي أغنية هو الأسلوب الهادي والتكنيك العالي والمتميز في العزف ويشترط أن التأليف الموسيقي للأغنية في الأفلام يحتاج إلى عازف أورج متمكن وليس هاوي، كما أنه يتبع المنهج الحديث في عزف الاورج التي يجعل من نغماته الموسيقية ذوق رفيع المستوى".



وتابع حديثه قائلاً "دائما استخدم الآلات الشرقية رفيعة المستوي في الاغاني والافلام التي اشتركت فيها ناهيك عن استحداث نماذج موسيقية علي الطريقة الغربية مع أضفاء الطابع الشرقي في الموسيقي".

أكد عازف الأورج المعروف اوشا، أن موسيقاه تميزت بطابعها المصري الشرقي الخالص وأن سبب تميزه فيها هو تعلمه من الموسيقى العالمية الذي وظافها في خدمة الموسيقى المصرية المعاصرة التي استطاعت