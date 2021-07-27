مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.66% بختام جلسة الثلاثاء

أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع وذلك للجلسة الثانية على التوالي بدعم من قطاعات المال، والاتصالات، والصناعات ،

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ، إلى مستوى 1596.55 نقطة، رابحاً 10.4 نقطة، مع ختام التعاملات ،

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.91 مليون سهم، بقيمة 477.31 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.