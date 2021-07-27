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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.66% بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:58 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم الاثنين،  علي ارتفاع وذلك للجلسة الثانية على التوالي بدعم من قطاعات المال، والاتصالات، والصناعات ، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ، إلى مستوى 1596.55 نقطة، رابحاً 10.4 نقطة، مع ختام التعاملات ، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.91 مليون سهم، بقيمة 477.31 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.

وصعد قطاع المال 0.94 %، مع ارتفاع سهم البحرينية الكويتية للتأمين 7.24 %، والأهلي المتحد 2.03 %.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.15 %، مع صعود سهم بتلكو 0.16 %.

وارتفع قطاع الصناعات 0.19 بالمائة، مع صعود إيه بي إم تيرمينالز 0.23 بالمائة.

وأنهت بورصة البحرين تعاملات أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمائة، إلى مستوى 1586.15 نقطة.

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