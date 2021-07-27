ماس كهربائي السبب.. السيطرة على حريق كنيسة بالمرج

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة فى منطقة المرج وتبين أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي.





كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاداه اندلاع حريق داخل كنيسة بالمرج.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.



وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.