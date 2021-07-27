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إلغاء عقوبة تغريم سما المصرى مبلغ 50 ألف جنيه فى قضيتين من مرتضى منصور

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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إلغاء عقوبة تغريم سما المصرى مبلغ 50 ألف جنيه فى قضيتين من مرتضى منصور
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة تغريم سما المصرى مبلغ 50 ألف جنيهاً، فى قضيتين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وهناك ثلاثة شروط لإثبات جريمة السب "على الإنترنت"، أبرزها الـ"سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس ثلاثة سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن خمس سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.

كما أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.

وهناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، وتعتبر أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.

كما يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.

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