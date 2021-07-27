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السجن المؤبد لفني شبكات محمول صنع وحاز مفرقعات وألعابا نارية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني بمعاقبة المتهم علاء مهني فرج حسين ـ فني شبكات محمول بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية بتهمة تصنيع مفرقعات وحيازتها بدون ترخيص.


وجاءت التهامات الموجهة للمتهم علاء مهني فرج حسين ـ فني شبكات محمول بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بأن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم ـ نترات الأمونيوم ـ مخاليط ألعاب نارية) قبل الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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