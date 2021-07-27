Advertisements

انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:28 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
محمد كشك
Advertisements
شهد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح "المؤتمر القومى الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021)" الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار- وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يوليو الجارى بمدرج الدكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العظيم - عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور السيد مصطفى سعد - الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان ورئيس اللجنة لعلم الراديو ورئيس المؤتمر، الدكتور شريف مسعود - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور شريف كشك - رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالكلية ورئيس مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة، عدد من عمداء كلية الهندسة ووكلائها السابقين، عدد من أساتذة الكلية وباحثيها، أعضاء اللجنة الوطنية لعلم الراديو.


أثنى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامع المنصورة على جهد القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذى يتضمن عدة دراسات بينية تستعرض استخدام التكنولوچيا الحديثة فى مجالات العلم المختلفة وخاصة الطب.

وأعرب عن تقديره للدور المميز الذى يقوم به أعضاء هئية التدريس والباحثين بقسم الاتصالات والإلكترونيات فى إثراء البحث العلمى والارتقاء بالتصنيف الدولى لجامعة المنصورة.

ورحب بتواجد أعضاء اللجنة الوطنية لعلم الراديو فى رحاب الجامعة وتمنى استمرار التعاون بين اللجنة وكلية الهندسة من اجل مزيد من الارتقاء بالبحث العلمى وبحث سبل توظيفه لصالح المجتمع.

وصرح الدكتور السيد مصطفى سعد بأن اللجنة الوطنية لعلم الراديو تعد إحدى اللجان الوطنية المنبثقة عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حيث تضم 15 عالما بارزا فى هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف أن اللجنة تهدف إلى الاستفادة من أهداف الاتحادات الدولية المتخصصة أو الهيئات الدولية المناظرة، ومتابعة المؤتمرات والدراسات التي تضطلع بها ومتابعة أنشطتها بما يعود بالنفع علي المجتمع العلمي الوطني في مجال عمل اللجنة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والاقليمية فى مجال تخصص اللجنة للتعريف بالأنشطة العالمية والتحديثة فى مجال التخصص والتوصية بالاستفادة منها، تقديم المشورة إلى الأجهزة الأكاديمية بالرأى فى المسائل القومية بناء على طلب رئيس الأكاديمية.


ونوه إلى أن المؤتمر القومى لعلم الراديو يعقد بشكل دورى وسنوى بالتناوب بين جميع الجامعات المصرية، وبأن المؤتمر يعقد فى جامعة المنصورة للمرة الثانية بفضل دعم قيادات الجامعة لهذا المؤتمر.

وأثنى على الأبحاث المقدمة للمؤتمر والبالغ عددها ٣٥ بحثا تستعرض الجديد فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات مثل تطبيقات النانو فى الهوائيات والأجهزة البصرية، شبكات الاتصالات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير، التحليل الطيفى النووى، معالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى صدور القرار الجمهوري رقم (542) لسنة ١٩٧٤ بتحويل المعهد العالي الصناعي بالمنصورة الى كلية الهندسة حيث توافرت الإمكانيات العلمية والبشرية المؤهلة لتحويل المعهد إلى كلية هندسة ومدة الدراسة بها خمس سنوات.


وأضاف أن الكلية فى السنوات التالية لعام 1974 وحتى الآن تطورت تطورا علميا كبيرا حيث زادت رقعتها وتعددت المعامل المتطورة التى تخدم العملية التعليمية وأصبحت من الكليات الرائدة بين كليات الهندسة فى مصر، حيث تشهد حاليا أزهى عصورها من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية والمعامل والمدرجات بشكل كامل يليق باسم كلية الهندسة العريق.

ونوه بتضمن فعاليات المؤتمر عقد جلسة لمشروعات التخرج للطلاب لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار وتعزيز مشاركتهم فى اللقاءات العلمية بالإضافة إلى عرض بوسترات لطلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور شريف مسعود أن قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية يعد الركيزة الأساسية لحركة البحث العلمي بالكلية عن طريق إعداد وتأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقيام بالعملية التعليمية والبحثية وربط الجامعة بالصناعه والمساهمه فى تحقيق رسالة ورؤية الكلية والجامعة.

وذكر أن وجود أكثر من 2300 طالب بمرحلة الدراسات العليا بالكلية، منهم 500 طالب بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات من الدوافع الرئيسية لتنظيم المؤتمر القومى الثامن والثلاثين الراديو.
وأعرب عن امنياته بخروج المؤتمر بتوصيات تسهم فى الارتقاء بالبحث العلمى وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ونوه الدكتور شريف كشك بأنه تم إنشاء قسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات عام 1977 فى عهد الدكتور محمد رشاد البدراوى - عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور عبدالمنعم البدراوى - رئيس جامعة المنصورة، حيث شغل الدكتور رشيد مختار العوضى منصب أول رئيس لمجلس قسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات.

وأضاف أن القسم يضم 600 طالب فى مرحلة التعليم الجامعى، وقرابة 500 طالب بمجال الدراسات العليا، وانه على مدار التاريخ كان قسم الاتصالات غنيا بقاماته العلمية الشامخة.

وذكر أن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، الذى يعتبر القلب النابض لجامعة المنصورة تم إنشاؤه عام 1998 بقرار المجلس الأعلى للجامعات ليحقق الأهداف التالية:

-تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية لشبكة حاسبات تغطى كافة مواقع جامعة المنصورة أينما وجدت داخل مصر

-تصميم وبناء وإدارة أنظمة إلكترونية تعمل وفق المقاييس والمعايير العالمية لتحويل أنشطة العمل الجامعي من الأداء التقليدي إلى الأداء الإلكتروني

-بناء الخبرات البشرية العالية المتفرغة فى مجالات تقنيات المعلومات من أبناء الجامعة القادرين على تحقيق الأهداف السابقة.
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة
انطلاق فعاليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثين لعلم الراديو (NRSC 2021) بهندسة المنصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علم الراديو الفجر الراديو

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مدة غياب راموس عن باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المكتب البحثى الأمريكي بجامعة بني سويف

قرار جمهوري بتعيين "عبد العظيم" عميدا لـ"هندسة المنصورة"

بروفايل.. "عبد العظيم" عميدا لكلية الهندسة جامعة المنصورة

الاتجاهات البحثية الجديدة في مجال تكنولوجيا الخرسانة.. ندوة بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة برلين

تعاون بين هندسة المنصورة ووكالة الفضاء المصرية في تكنولوجيا تطوير الأنظمة الفضائية

رئيس جامعة الفيوم: المؤتمر الدولي الأول للاتصالات تناول كل جديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

12:31 م

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان