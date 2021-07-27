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تونس تسجل 164 حالة وفاة جديدة وأكثر من 1600 إصابة بكورونا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا بواقع 164 حالة وفاة جديدة، فيما تم تسجيل 1608 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التونسية، تماثل 7836 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

 

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 575002 إصابة، وتعافى 479032 شخصا، فيما توفي 18968 حتى الآن.


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