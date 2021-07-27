أبو الغيط يُجري اتصالا هاتفيا بـ"ميقاتي" ويؤكد دعمه في مهمته

أجرى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً برئيس الوزراء اللبناني المُكلف "نجيب ميقاتي"، حيث تمني له التوفيق في مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبّر لميقاتي عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي أثرت تبعاتها علي كافة شرائح الشعب وعلي استقرار البلاد.



