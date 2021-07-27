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المحكمة الاقتصادية تؤجل قضية الفنان رامز جلال لـ 31 اغسطس

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشر اليوم الثلاثاء تأجيل القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة أم بي سي مصر صاحبة السجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة وشركة أي بروديوسر من قبل الفتاة هيام سليم التي يتولى قضيتها المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت لجلسة 31 اغسطس. 



يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت أمام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة الإم بي سي وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالإعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.

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