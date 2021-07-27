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إثر اللقاء بسعيد.. المجلس الأعلى للقضاء: "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء أمس الإثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج، وفدا عن المجلس الأعلى للقضاء.
وقد ضم الوفد كلا من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد الكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وقد أكد  الوفد القضائي على استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كافة التجاذبات السياسية.
كما جاء ببيانه، أن أعضاء الوفد شددوا على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، مشيرين إلى أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي.
أما قيس سعيد فقد أكد من جهته على احترام الدستور ومقتضياته وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.
ويذكر بأن رئيس الدولة كان قد أعلن عن ترأسه للنيابة العمومية، عقب تجميده لعمل مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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