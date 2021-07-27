طبيب الفيوم المزيف| فتح عيادة وكشف على المرضى لسنوات.. ومستند يفجر مفاجأة

كشفت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور محسن جمعة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالفيوم، عن أن الطبيب الذى تم ضبطه أمس بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، غير مقيد بسجلات ودفاتر القيد بنقابة الأطباء، ولا توجد له أى بيانات بالنقابة.





جاء ذلك ردا على خطاب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، للإفادة عن الطبيب المزيف الذى تم ضبطه بمعرفة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم فى إحدى جولاتها على العيادات الخاصة بالمحافظة.





وكانت محافظة الفيوم، قد أعلنت منذ قليل عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.





وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتًا الى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.



