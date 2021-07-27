Advertisements
طبيب الفيوم المزيف| فتح عيادة وكشف على المرضى لسنوات.. ومستند يفجر مفاجأة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:09 م
الفيوم - ريهام على
Advertisements
كشفت نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور محسن جمعة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالفيوم، عن أن الطبيب الذى تم ضبطه أمس بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، غير مقيد بسجلات ودفاتر القيد بنقابة الأطباء، ولا توجد له أى بيانات بالنقابة.
جاء ذلك ردا على خطاب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، للإفادة عن الطبيب المزيف الذى تم ضبطه بمعرفة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم فى إحدى جولاتها على العيادات الخاصة بالمحافظة.
وكانت محافظة الفيوم، قد أعلنت منذ قليل عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتًا الى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولي الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements