عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مستقبل الدولي المصري محمد صلاح فيما يخص البقاء أو الرحيل عن قلعة الريدز.





وقالت صحيفة " ليفربول إيكو " المقربة من العملاق الإنجليزي أن ليفربول إستقر على تقديم عرض جديد لهدافه المصري يربطه حتى يونيو من العام 2024.





وأضافت الصحيفة أيضاً إلى أن ملاك الريدز في حاجة إلى تحصين هداف البريميرليج خلال المواسم الماضية وذلك بعد وجود بعض الأنباء التي ربطته بالأنضمام للعملاق الملكي نادي ريال مدريد.





يُذكر أن صلاح يحصل في الموسم الواحد على 10.4 مليون جنيه إسترليني فيما سيكون العقد الجديد أعلى من ذلك بكثير فيما لم يحسم المصري مستقبله مع الريدز حتى الآن ما يجعل الباب مفتوح أمام إنضمامه لكتيبة أنشيلوتي.