رسميًا.. الدحيل القطري يعلن تعاقده مع ألدرفيريلد مدافع توتنهام





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري تعاقده رسميًا مع توبي ألدرفيريلد قادمًا من صفوف فريق نادي توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم قادمة.





وكان اللاعب قد وصل قبل ثلاثة أيام إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدًا للحصول على توقيعه قبل التقديم الرسمي لاعبًا للعملاق القطري.





وسيكون المدافع السابق للسبيرز توتنهام هو خامس المحترفين في صفوف الدحيل بعد الكوري الجنوبي نام تاي هي والتونسي فرجاني ساسي مع إستمرار كلًا من البلجيكي إدميلسون جونيور والمهاجم الكيني مايكل أولونجا.





يُذكر أن الدحيل سبق وأن قام بالأستغناء عن خدمات الدولي المغربي مهدي بن عطية ليتم التوقيع مع الدولي البلجيكي بدلًا منه.



