موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام أسوان

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على الدفع باللاعب رامى ربيعة، فى مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة أسوان المقبلة فى الدورى.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الجهاز الفنى للقلعة الحمراء قرر على الدفع باللاعب رامى ربيعة فى الجبهة اليمنى، فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق الأحمر بالوقت الحالى.









ويتواجد أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، فى الوقت الذى تعرض خلاله محمد هانى للإيقاف بعد حصوله على إنذار خلال المواجهة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى.





والجدير بالذكر أن النادي الأهلى سيواجه نظيره أسوان الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ17 على ملعب استاد بتروسبورت.



