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موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام أسوان
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:00 م
غدير أحمد
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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على الدفع باللاعب رامى ربيعة، فى مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة أسوان المقبلة فى الدورى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الجهاز الفنى للقلعة الحمراء قرر على الدفع باللاعب رامى ربيعة فى الجبهة اليمنى، فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق الأحمر بالوقت الحالى.
ويتواجد أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، فى الوقت الذى تعرض خلاله محمد هانى للإيقاف بعد حصوله على إنذار خلال المواجهة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى.
والجدير بالذكر أن النادي الأهلى سيواجه نظيره أسوان الخميس المقبل فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ17 على ملعب استاد بتروسبورت.
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