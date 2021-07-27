عاجل.. عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة لأولمبياد طوكيو كأول مصري وعربي في إنجاز تاريخي





تمكن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة من كتابة التاريخ وذلك بعد أن تأهل إلى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.





وتمكن عصر من الفوز على التايواني يوان تشونج في المباراة الماراثونية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات دور الستة عشر بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة.





وجاءت نتائج الأشواط كالاتي فاز عمر بالشوط الأول 11- 8 والشوط الثالث 11-8 والشوط الخامس 11-9 والشوط السابع 11-7 ، في حين فاز بطل تايون بالشوط الثاني 11-6 والشوط الرابع 11-7 والشوط السادس 11-5.



