Advertisements

عاجل.. عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة لأولمبياد طوكيو كأول مصري وعربي في إنجاز تاريخي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تمكن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة من كتابة التاريخ وذلك بعد أن تأهل إلى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن عصر من الفوز على التايواني يوان تشونج في المباراة الماراثونية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات دور الستة عشر بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة.

وجاءت نتائج الأشواط كالاتي فاز عمر بالشوط الأول 11- 8 والشوط الثالث 11-8 والشوط الخامس 11-9 والشوط السابع 11-7 ، في حين فاز بطل تايون بالشوط الثاني 11-6 والشوط الرابع 11-7 والشوط السادس 11-5.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر عصر أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

راقصة العجوزة قُطعت لـ"6 أجزاء".. ماذا حدث داخل شقة اكتوبر؟

منذ 36 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ حوالي 4 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

أمين "متحدي الإعاقة": "مستقبل وطن البحيرة" يفوز ببطولة الجمهورية في تنس الطاولة (صور)

نهائي مصري لتنس الطاولة المختلط بدورة الألعاب الإفريقية

أولمبياد طوكيو.. دينا مشرف وعمر عصر يودعان مسابقة زوجي المختلط لتنس الطاولة

أولمبياد طوكيو.. يسرا حلمي تودع مسابقة تنس الطاولة من الدور الأول

أبطال اليد الأبرز.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. إيطاليا تفوز على روسيا في الكرة الطائرة للسيدات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان