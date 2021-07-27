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دبلوماسي: مصر تهتم بجنوب السودان كدولة بحاجة لتحقيق نهضة (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعقيبًا على انطلاق الاجتماعات التحضيرية بين مصر وجنوب السودان على مستوى الخبراء والوزاري للجنة العليا المشتركة بين البلدين، إن مصر تهتم جدًا بجنوب السودان منذ استقلالها كدولة وليدة بحاجة لتحقيق النهضة.

وأضاف "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، أن أول قنصلية تم إنشاءها في جوبا عاصمة جنوب السودان كانت القنصلية المصرية، موضحًا أن ملف الزراعة ومسألة المياه والكهرباء والطاقة والصحة أهم الملفات في العلاقة بين مصر وجنوب السودان.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك لجنة خاصة بين مصر والسودان بشأن المياه تعقد اجتماعاتها بانتظام، ودولة جنوب السودان متفهمة جدًا لموقف مصر من المياه.

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مصر دولة جنوب السودان جنوب السودان النهضة

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