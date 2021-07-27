عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك





كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات الزمالك مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى المصدر ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب إدارة الفارس الأبيض مع اللاعب النيجيري، مؤكدا أن اللاعب لن يرتدي زي أي فريق داخل مصر سوا الأهلي.

وأضاف، أن الأهلي سيحسم ملف التجديد للاعب خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.