الأول على الدبلومات الفنية لـ"الفجر": الحمدلله حققت حلمي ونفس ادخل هندسة ميكانيكا







وتابع في تصريحات لـ"الفجر": كنت أذاكر 5 الى 6 ساعات يوميًا، مشيرًا الى أن والده ووالدته سر تفوقه، وهما الدافع الأول للحصول على ذلك المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.



وأوضح أنه حلمه هو دخول كلية الهندسة، قسم الميكانيكا، ولذلك يطمح في أن يدخل تلك الكلية لمتابعة تفوقه وحلمه، مشيرًا الى أن أهدافه تتلخص في أن ينفع المجتمع والدولة ككل.



وأشار نادي، إلى أن التعليم الفني هو قاطرة المستقبل، والذي يعد هو اللبنة الأولى التي تهتم بها الدولة المصرية للنهوض والبناء الحديث، مشيدًا بدور الرئيس ووزير التربية والتعليم في الدفع والاهتمام بالتعليم الفني.



قال الطالب محمد منصور زهري نادي، ابن مركز نقادة، جنوب قنا، والأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ال3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج، إنه كان يذاكر ليل نهار من أجل الحصول على الدرجات العالية، والحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.