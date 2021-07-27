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بعد إحالته للمفتي.. ننشر مرافعة الدفاع عن مساعد هشام عشماوي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة في طره، إحالة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوي والمقبوض عليه معه في ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا وحددت جلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم

وجاء أسماء المتهمين المحاليين للمفتي كالأتي، بهاء علي علي أبو المعاطي كشك، ومحمد فتحي غريب، ومحمد مرجان الجوهري، وأستمعت المحكمة الي مرافعة المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحاميين العرب والدفاع الحاضر عن المتهم بهاء كشك والذي التمس البراءة لموكلة استنادًا إلى عدة دفوع قانونية جاء أولها بطلان التحريات لانتفائها لشرطي الجدية والكفاية ولحصولها بعد تسليم المتهم للسلطات.

كما دفع المصري ببطلان إجراءات تسليم المتهم من قبل السلطات الليبية إلى السلطات المصرية يوم 29 مايو 2019م كونة لم يتم تحت إشراف قضائي ولم تباشر أي سلطة من سلطات التحقيق عملية الاستلام.

ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة كونها تمت مع المتهم بعد 35 يوم من تاريخ تسليمه وهو ما يخالف القانون والدستور، وبطلانها لعدم حضور مدافعًا عنه جميع جلسات التحقيق.

ودفع المصري ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم في تحقيقات النيابة العامة، لإكراهه المادي والمعنوي عليها قبل العرض علي النيابة، وتمسك الدفاع بما جاء بأقوال موجهه اثناء استجوابه امام المحكمة.

ودفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة حيث انها لم تقم بعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي بالرغم من اثباتها جميع الاصابات الموجودة بجسد المتهم.

ودفع أيضًا بانتفاء أركان جرائم التمويل والتلقي والامداد بالذخائر المسلحة للجماعات الإرهابية، وانتهى المصري في نهاية مرافعته بالدفع بإنتفاء أرمان جريمة الالتحاق بجماعة ارهابية يقع مقرها خارج البلاد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

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مصر الامن مصر خلية هشام عشماوي الإرهابي بهاء كشك

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