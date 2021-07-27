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غداً.. قناة مفتوحة bein xtra2 تنقل مباراة مصر واستراليا كرة قدم طوكيو ٢٠٢٠

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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غدا أحمد فؤاد يقدم الاستديو التحليلي مباراة مصر واستراليا بدورة الالعاب الاوليمبية

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأوليمبياد طوكيو، حيث تقام المباراة في الواحدة ظهر غدا الأربعاء باستاد مياجي

مباراة مصر واستراليا مذاعة عبر القناة المفتوحة bein xtra2 علي القمر المصري النايل سات

ويقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث قدم الاستديو التحليلي لمباراةالمنتخب المصري الاوليمبي امام اسبانيا والارجنتين وسيقوم بتقديم الاستديو التحليلي لمباراة الاربعاء المهمة والمرتقبة والتي ستحددالفريق الفائز والمتأهل للدور التالي

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهر الاربعاء من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي نجم مصر والنادي الزمالك هيثم فاروق ،

ومن المقرر أن تُبث مباراة المنتخب الأوليمبي مع أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

ويأمل منتخب مصر في الفوز في انتظار نتيجة مباراة اسبانيا والارجنتين لتحديد المتأهلين عن المجموعة

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