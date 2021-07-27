تعرف على موعد حفل نانسي عجرم ووائل كفوري في جدة



وروجت نانسي عجرم، للحفل بنشرها البوستر الرسمي له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"نحن قادمين".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ​وائل كفوري، الفنية ​ أغنية "​البنت القوية​" وقد حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها .



الأغنية من كلمات وألحان الفنان ​سليم عساف​ وتوزيع ​عمر صبّاغ​ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.

يستعد كل من نانسي عجرم ووائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة على هامش حفلات صيف جدة وذلك يوم ٥ أغسطس القادم.ومن المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل مساء اليوم ٢٧ يوليو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور أن يحضر الحفل الذي سيشهد العديد من المفاجآت.