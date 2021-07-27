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تعرف على موعد حفل نانسي عجرم ووائل كفوري في جدة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:09 م
نور طلعت
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يستعد كل من نانسي عجرم ووائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة على هامش حفلات صيف جدة وذلك يوم ٥ أغسطس القادم.
ومن المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل مساء اليوم ٢٧ يوليو لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور أن يحضر الحفل الذي سيشهد العديد من المفاجآت.
وروجت نانسي عجرم، للحفل بنشرها البوستر الرسمي له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"نحن قادمين".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال وائل كفوري، الفنية أغنية "البنت القوية" وقد حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها .
الأغنية من كلمات وألحان الفنان سليم عساف وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.
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