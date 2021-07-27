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وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:18 م
محمد عصام
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فى إطار استعدادت الوزارات والهيئات والجهات المختلفة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة قام اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمباشرة اعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي .
قام الدكتور شاكر بعقد اجتماعات مع بعض الشركات الخاصة العاملة في مجال الكهرباء والطاقة كما راجع عدد من المراسلات بمقر الوزارة الجديد.
الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي فى إطار خطة الدولة لنقل كافة مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمةالإدارية الجديدة
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