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الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على بدء الدراسة بكلية الألسن جامعة الفيوم للعام الجامعي 2021 / 2022

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد أن كلية الألسن ستضم برامج تعليمية متميزة في مجالات اللغات والأدب والترجمة، وذلك حرصًا على تأهيل كوادر لسوق العمل، وتمكين الشباب من الاطلاع ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل الثقافات والاستفادة منها.

وتقدم شديد، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، راعي العلم والعلماء وبالشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية.

وتقدم شديد بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم كافة وإلى أهالي محافظة الفيوم الكرام، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح الذي يسهم في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم
الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بكلية ألسن الفيوم

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