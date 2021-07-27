وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان





السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل أونيوتى أديجو وزير الثروه الحيوانيه والسمكية بجنوب السودان وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية وقال القصير ان هذه اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية كما يأتي اللقاء بعد زيارة وزيرة الزراعة في جنوب السودان إلى القاهرة في نوفمبر 2020 ثم زيارة وزير الزراعة المصري إلى جوبا في ابريل الماضي .





‏واضاف القصير أن دولة جنوب السودان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة وايضا مناطق شاسعة للاستزراع السمكي وبعد تنمية هذه الموارد يمكن تغطية كل احتياجات السكان هناك وتحقيق فائض للتصدير وقال أننا بحثنا كثير من الجوانب في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ودعم القدرات والامصال واللقاحات والقوافل البيطرية وأكد أن الخبراء المصريين جاهزون للسفر الى جنوب السودان ومساعدة الأشقاء هناك نظرا للخبرة المصرية الكبيرة في هذه المجالات





‏"القصير" أكد أيضا أنه بحث مع "أديجو" التعاون في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور وبالتالي تستطيع مصر توفير احتياجات الاشقاء السودانيين من الدواجن بدلا من استيرادها من دول أخرى بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث الزراعية

‏وقال وزير الزراعة أن الوفد السوداني سوف يقوم بزيارات ميدانية لبعض المعاهد البحثية والمشروعات الزراعية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال

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‏ومن ناحيته أونيوتى أديجو وزير الثروه الحيوانيه والسمكية بجنوب السودان وجه الشكر لجمهورية مصر العربية على الدعوة وحسن الاستضافة وقال أن الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة المصري كان مثمرا للغاية حيث تم مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من خلال بناء القدرات عن طريق ارسال متخصصين مصريين لجنوب السودان لنقل الخبرات المصرية هناك، وامكانية تزويدنا باللقاحات والمعدات الازمة للاستفادة بالثروة الحيوانية التي تتمتع بها جمهورية جنوب السودان

‏وامكانية التعاون بين البلدين في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن .

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‏وأضاف "أديجو" أننا ناقشنا أيضا حاجة جنوب السودان لمراكز لبناء القدرات في مجالات الدواجن وتجميع الالبان والاستزراع السمكي ‏علي أن يقوم السادة الفنيين من مصر وجنوب السودان بالإتفاق علي بنود التعاون الفني ‏ويتم وضعها في اطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.









‏حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة وأيضا بعض القيادات من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان.

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والجدير بالذكر أن هناك وفدا رفيع المستوى برئاسة جيمس واني إيجا نائب رئيس دولة جنوب السودان يزور القاهرة حاليا لبحث آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعقدت بالأمس إجتماعات الدورة الاولى للجنة العليا بين مصر وجنوب السودان برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية بجنوب السودان



