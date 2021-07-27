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محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر يتجاوز عددها 1600 مشروعًا في 66 قرية وتوابعهم، بتكلفة ستتخطى الـ 12 مليار جنيه.

وأضاف: يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص وبقرى الريف المصري بصفة عامة، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يحظى بمتابعة ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" بعدد من القيادات الطبيعية والمواطنين بقرية طنسا بني مالو، والذي عقد بقاعة الوحدة المحلية بالقرية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.

وأشار المحافظ في بداية كلمته إلى جولته التفقدية التي أجراها "اليوم" لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز ببا، والتي شملت مشروع إنشاء مخزن الأدوية سيتم دعمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، ضمن 5 مخازن على مستوى المحافظة بتكلفة تزيد عن 180 مليون جنيهًا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية،قائلًا: خلال بضعة أشهر نشاهد الآن مشروعات قائمة وبنسب تنفيذ تجاوزت الــ 60% في بعض المشروعات، وهو ما لم نعهده من قبل.

وقال محافظ بني سويف: تفقدت اليوم مشروع إنشاء المجمعات الخدمية التي ستقدم العديد من الخدمات في مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في القرى، حيث يجرى إنشاء 6 مجمعات خدمية بالمجالس القروية لمركز ببا، وذلك يعد قفزة في مجال تقديم الخدمات الجماهيرية وفي أماكن قريبة من المواطن في الريف.

ودعا المحافظ القيادات الطبيعية والشباب بتوعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير معهود في مستوى جودة المرافق والخدمات.

وأكد المحافظ، على أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى،وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

وشدًد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطن بأنه شريك في تلك المشروعات الجاري تنفيذها، وأن بلده تتغير وأن ما تم إنجازه خلال حوالي 8 سنوات في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازًا غير مسبوق، ويؤكد على أن الدولة المصرية سلكت الاتجاه الصحيح وتسير بخطى سريعة ومدروسة نحو التنمية، واتجهت بنجاح من فترة ما قبل ثورة 30 يونية المجيدة، التي شهدت محاولات للتخريب والهدم وتغيير الهوية إلى مرحلة ما بعد الثورة والتي نشاهد الآن فيها التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطن وأمن واستقرار في كافة ربوع الوطن.
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)
محافظ بني سويف: نستفيد بـ1600 مشروع من "حياة كريمة" بتكلفة 12 مليار جنيه (صور)

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