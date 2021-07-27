رئيس جامعة الأزهر: جوائز مالية قيمتها 10 ملايين جنيه مكافأت للنشر العلمى







وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في احتفالية يوم التمييز العلمي، التي نظمتها كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اننا ماضون في جامعة الأزهر نحو الريادة والتمييز على كافة المستويات، موضحا أن الجامعة حققت تصنيفا متقدما على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم رصد جوائز مالية بلغت قيمتها 10 مليون جنيه مكافأت للنشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة لرصد مكافأة مالية قدرها 100 الف جنيه لمن يقوم بنشر أبحاث علمية في الساينس والنيتشر.



وأعلن رئيس الجامعة أن ماتحقق من تقدم جامعة الأزهر في تصنيفي شنغهاي وQs، يعد حافزا كبيرا للمضي قدما في طريق التمييز الدولي، خاصة وأن تاريخ مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يشجع على ذلك.



الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث من جانبه أكد اننا في جامعة الأزهر نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا قادرين على المنافسة العالمية، لافتا إلى أنه قادم الان من احتفالية كبرى لتكريم فريق ايناكتس جامعة الأزهر بمناسبة تتويجه وحصوله على لقب " الأول عالميا" في مجال ريادة الأعمال والتي كانت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن فريق ايناكتس جامعة الأزهر يضم 120 طالبا وطالبة من خيرة شباب الجامعة بمختلف الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مصيلحي عميد الكلية، والدكتور هشام صبح عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد مهنا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بجهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، موضحًا أنها من الكليات العريقة، خاصة وأنها عقدت هذا العام مؤتمرها الدولي الخامس عشر هذا العام تحت عنوان التكامل الهندسي، وتحقيق رؤية مصر 2030م.