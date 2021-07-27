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ننشر قرار المحكمة ضد 8 متهمين في "خلية داعش حلوان"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.. لجلسة 24 اكتوبر للمرافعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

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مصر محكمة داعش حلوان خلية داعش حلوان الحوادث

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