Advertisements

ننشر قرار المحكمة ضد المتهمين بقضية "داعش السلام"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في محاكمة متهمين اثنين لاتهامهم بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة غدًا الاربعاء 28 يوليو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

لجنة التخطيط في الأهلي تطالب بالتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ يوم

راقصة العجوزة قُطعت لـ"6 أجزاء".. ماذا حدث داخل شقة اكتوبر؟

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب بشأن تجديد عقود ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد ترحيلها.. اعرف موعد إجازة رأس السنة الهجرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ يوم

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ ساعة الا ربع

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

28 ديسمبر النطق بالحكم علي المتهمين بـ "خلية داعش النزهة "

13 يناير.. النطق بالحكم علي متهم بأحداث المرج

الأربعاء النطق بالحكم علي المتهمين بـ "خلية داعش النزهة "

مد أجل النطق بالحكم علي المتهمين بخلية الشرابية الإرهابية

السجن المؤبد للمتهمين بـ"خلية داعش النزهة "

إدراج المتهمين بخلية داعش النزهة على قوائم الإرهاب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

04:00 م

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

01:26 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

02:00 م

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان