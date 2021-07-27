شقيق "الميت المستيقظ" بالبحيرة يروي تفاصيل صلاة الجنازة وتحرك الجثمان (فيديو)





قال "علي الأشرم"، شقيق المتوفي الذي تسبب في حالة من الرعب مساء أمس بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بعد مشاهدة الأهالي لـ"نعش" المتوفي وهو يتحرك أثناء صلاة الجنازة، أن كل هذه إشاعات ليس لها أساس من الصحة وتعاملنا وقتها علي محمل الجد، وبالفعل قمنا بإزالة الكفن عن وجه شقيقي لتبين صحة كلامهم، وعندما لم نتأكد، توجهنا علي الفور للمستشفي مرة أخري لمعرفة الحقيقة، والتي أكدوها الأطباء بأنه توفي فعليا ولا صحة لحديث الأهالي.



وأضاف "محمد عبدالحميد" زوج شقيقة المتوفي، قائلا: في تمام الساعة 4.30م أبلغتنا إدارة مستشفي إدكو العام بوفاة "أحمد الأشرم" شقيق زوجتي، وذلك بعد إصابته بجلطة في جزع المخ، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتي لحين استخراج تصريح الدفن، و تم استلام الجثة بعد 3 ساعات وتوجهنا لأداء صلاة العشاء استعدادا لمراسم الدفن.



وأكمل "عبدالحميد" أنه عندما وصلوا للمسجد لأداء صلاة العشاء وجودوا جثمانين آخرين سيتم الصلاة عليهم، فتم وضع "نعش" جثمان شقيق زوجته وسطهم، وتوجهوا لأداء صلاة العشاء أولا، وخلال الصلاة سمعوا أصوات الأهالي وهو يرددوا أن النعش يتحرك، فتوجهنا سريعا للنعش وتم إزالة الكفن عنه والعودة به للمستشفي مره أخري، وعلي الفور قام أطباء الاستقبال والعناية بمعاينة الجثمان وأكدوا أنه متوفي ولا صحة لم تم ترديده من الأهالي، وتم عرضه علي 3 أطباء خارج المستشفي وأكدوا نفس الكلام، وقمنا عقب ذلك بدفنه بمقابر العائلة.



كانت حالة من الذهول والرعب أصابت أهالي مركز إدكو عندما شاهدوا ميت يتحرك أثناء صلاة الجنازة عليه قبل تشييع الجثمان لدفنه مباشرة، وذلك بعد إعلان وفاته في المستشفى العام _حسب رواية أهليته_



ورغم صدمة أسرته وأقاربه، تم إزالة الكفن عن الجثمان والعودة به مره أخري إلى مستشفي إدكو المركزي وسط حالة من الفزع، وتم عرضه مره أخري علي أطباء المستشفي.



وقال الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير مستشفى ادكو، إن أهل المريض عادوا بجثته مره أخرى ظننا منهم انه يتحرك وأنه مازال على قيد الحياة، وبفحص الجثة مرة أخرى تبين أنه متوفي، وأشار أن المريض "أحمد ا.ا" كان يعاني من جلطة وعدة مشاكل أخرى وتوفى وتم تغسيله ووضعه في ثلاجة المستشفى ولا يوجد أي شك فى وفاته.



كان قد تدوال عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لشخص متوفي يعود للحياة مرة أخرى أثناء صلاة الجنازة عليه بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة، ما أثار حالة من الفزع والرعب بينهم وأثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.