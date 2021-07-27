أول تعليق من الثانية علي الجمهورية دبلوم تجارة

قالت رنا عبد الله إبراهيم، إبنة محافظة كفر الشيخ والحاصلة علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في الدبلوم التجاري، أنها كانت تذاكر 18 ساعة في اليوم وأن السعادة قد غمرتها عندما علمت أنها من الأوائل.



وأوضحت الثانية علي الجمهورية، خلال تصريحات خاصة إلي "الفجر"، أنها أيضا ستعمل علي تأهيل أخواتها الثلاثة الأصغر منها في مراحل التعليم المختلفة أن يكونوا هم أيضا من الأوائل وأن يبذلوا قصاري جهدهم من أجل تحقيق ذلك والأخذ بالأسباب



وأضافت رنا، أنها كانت تريد الإلتحاق بالمعهد الفني الصحي بمحافظة الأسكندرية وكونها الأن من الأوائل أصبح الموضوع سهلا وأنوي أيضا أن أكون متفوقة فيه.