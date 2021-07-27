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وزير البترول يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب مع ثانى أكبر شركة عالمياً

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على 4عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية وشركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب ، وبموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر  بمجال التعدين والبحث عن الذهب  في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية باجمالى استثمارات يقدر بنحو 8ر8 مليون دولار وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

وقع العقود الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية مع جويل هوليداي نائب رئيس باريك جولد للاستكشاف الذى وقع عبر الفيديوكونفرانس.

وأكد المهندس طارق الملا أن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في قطاع التعدين نجحت في تعظيم الاستثمارات المصرية والأجنبية في البحث عن الذهب في مصر والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع سعياً للإستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة، وأضاف ان المزايدة العالمية التي تم طرحها العام الماضى أتت بنتائج إيجابية لافتاً الى ان دخول شركة باريك جولد الكندية الى قطاع التعدين المصرى كواحدة من أكبر المستثمرين عالمياً في نشاط الذهب سيكون بداية لشراكة قوية بين الجانبين سعياً نحو المزيد من العمل المشترك كما ستمثل إضافة مهمة وقوية لهذا النشاط فى مصر.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة باريك جولد للاستكشاف أنها تسعى لبناء شراكة قوية وطويلة الآمد مع مصر ، مشيداً بالتطور الكبير الذى شهده قطاع التعدين لديها خلال الفترة الأخيرة وهو ما يؤكد ان مصر في طريقها لبناء صناعة تعدين قوية .

يذكر أن شركة باريك جولد قد تأسست عام 1978 ، ويقع مقرها في تورنتو بكندا وتقوم بعمليات تعدينية في عدد من دول العالم، مثل كندا واستراليا والأرجنتين وزامبيا وغيرها.

حضر التوقيع كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية .

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