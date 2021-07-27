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تعرف على ترتيب مجموعة مصر قبل منافسات الجولة الأخيرة بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهة نظيره المنتخب الأسترالي، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من أولمبياد طوكيو 2020.

حيث يسعى المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب، لتحقيق الفوز، أملا في التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

وخسر المنتخب الوطني الأولمبي في مباراته الثانية بالأولمبياد أمام الأرجنتين بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز المنتخب الإسباني بنفس النتيجة على نظيره الأسترالي.

وكان منتخب مصر قد انتزع تعادلًا مهمًا في الجولة الأولى أمام إسبانيا، فيما خسرت الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

إسبانيا – 4 نقاط – فارق الأهداف (+1).
أستراليا – 3 نقاط – فارق الأهداف (+1).
الأرجنتين – 3 نقاط – فارق الأهداف (-1).
مصر – نقطة وحيدة – فارق الأهداف (-1).

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تعرف على ترتيب مجموعة مصر بأولمبياد طوكيو أولمبياد طوكيو

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