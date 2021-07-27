حسن إسميك: ما يحدث الآن في ‎تونس تتويج حقيقي لنضال عبير موسى





قال الكاتب حسن إسميك، إن الدولة التونسية تحتاج في الوقت الراهن، لكل دعم سياسي واقتصادي وفكري كي تنجح انتفاضتها ضد حركة النهضة الإسلامية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين.





وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 يوليو، ولمدة شهر، بعد قراره بتعطيل البرلمان وإقالة هشام المشيشي من منصب وزير الداخلية بالوكالة، كما أقال وزير الدفاع إبراهيم برطاجي.





وكتب إسميك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏تحتاج ‎تونس الحبيبة في هذا الوقت كل دعم سياسي واقتصادي وفكري كي تنجح انتفاضتها ضد ظلامية المتلاعبين بالديـن في ملاعب السياسة، ونحن مستعدون اليوم لكل ما يطلب منا في سبيل دفاع التونسيين عن دولتهم وحمايتها من عبث الإرهابيين.





وأوضح إسميك، في تدوينة أخرى، أن ‏استخدام الدين في دهاليز السياسة لم يؤدِ إلا إلى الفشل وإجهاض أحلام الشعوب الراغبة فى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، لذلك بدأت قلاع الأصولية السياسية تتهاوى، وما يحدث الآن في ‎تونس تصحيح للمسار السياسي فيها بعدما أصابه اعوجاج الإخوان.





وأشار إلى أن السياسية عبير موسى، استطاعت أن تستمر في نضالها لأجل حماية الحالة التونسية العريقة من عبث الأصوليات السياسية، وما يحدث الآن في ‎تونس هو تتويج حقيقي لنضالها وقطف ثمار الدفاع عن المدنية التونسية.





‏وأكد إسميك، أن ‎عبير موسى، أثبتت أن ‎المرأة العربية شريك لا يمكن الاستغناء عنه من أجل مواجهة الحركات الإسلامية السياسية، ليس لأن أثر هذه الحركات يعود بالسلب على المرأة ودورها فحسب، بل وعلى جميع أفراد المجتمع وفئاته، وعلى مدنيته ومستقبله أيضا.



