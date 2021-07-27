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نيمار ينهي خلافه مع برشلونة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:33 م
ريهام عبد المحسن
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أعلن البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن انتهاء خلافه مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.
ولعب نيمار قد بقميص برشلونة فترة مابين 2013 حتى 2017 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو بعد شهور قليلة من تجديد عقده مع برشلونة.
وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت:"وقع برشلونة واللاعب نيمار جونيور اتفاقاً لإنهاء الإجراءات القانونية العالقة بين الجانبين: 3 دعاوى مهنية ودعوى مدنية".
كما علق نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:"من خلال مشاركة المعلومات التي نشرها برشلونة في وقت سابق، نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع النادي الإسباني من أجل وضع حد للإجراءات القانونية المعلقة".
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