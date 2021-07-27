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نيمار ينهي خلافه مع برشلونة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن انتهاء خلافه مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.


ولعب نيمار قد بقميص برشلونة فترة مابين 2013 حتى 2017 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو بعد شهور قليلة من تجديد عقده مع برشلونة.


وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على  شبكة الانترنت:"وقع برشلونة واللاعب نيمار جونيور اتفاقاً لإنهاء الإجراءات القانونية العالقة بين الجانبين: 3 دعاوى مهنية ودعوى مدنية".


كما علق  نيمار عبر حسابه الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:"من خلال مشاركة المعلومات التي نشرها برشلونة في وقت سابق، نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع النادي الإسباني من أجل وضع حد للإجراءات القانونية المعلقة".

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