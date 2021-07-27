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وفاة مراقبة وضبط 6 حالات غش.. مشاهد من امتحان علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أدى 255 ألفا، و353 طالبا وطالبة، بالشعبة الأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وذلك في اليوم الثاني عشر من امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعقد الامتحانات هذا العام، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدها امتحان مادة علم النفس والاجتماع، خلال اليوم الثاني عشر لامتحانات الثانوية العامة:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني عشر سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وفاة مراقبة
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن وفاة معلمة، كانت في طريقها إلى لجنة امتحانات الثانوية العامة.

وقالت المديرية، في بيان، إن سهير محمد إبراهيم علي، بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، توفيت إثر حادث أليم، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء الذهاب للعمل كمراقب بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

حالات إعياء
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم إلى المستشفى وعمل المحاضر اللازمة من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

ضبط 6 حالات غش
كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ملاحظات عدة، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش، من بينهم حالتي نشر، و4 حالات غش، على النحو التالي:
- ضبط الطالبة "ك. ع. م" بإدارة شرق طنطا، في محافظة الغربية، وبحوزتها قلم بكاميرا، وقيامها بتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.
- ضبط الطالب "م. هـ. س" بإدارة أكتوبر، في محافظة الجيزة، وبحوزته تابلت مهكر، وقيامه بتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.
- ضبط الطالب "ا. ا. ا" بإدارة أكتوبر التعليمية، في محافظة الجيزة، وبحوزته تابلت مهكر، ووجود شريحة متصلة بالتابلت.
- ضبط الطالبة "د. م. ا" بإدارة شبراخيت التعليمية، في محافظة البحيرة، وبحوزتها سماعة مزروعة بالأذن ومتصلة بكارت فيزا.
- ضبط الطالب "ع. خ. ا" بإدارة منوف التعليمية، في محافظة المنوفية، وبحوزته هاتف محمول ومحاولة الغش.
- ضبط الطالب "ع. ع. ا" بإدارة منوف التعليمية، في محافظة المنوفية، وبحوزته هاتف محمول ومحاولة الغش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه تم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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