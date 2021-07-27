العثور على جثة مجهولة الهوية في "بحر بركة السبع" بالمنوفية

عثر أهالي مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، منذ قليل، علي جثة عائمة في بحر بركة السبع، وعلى الفور أبلغوا مركز الشرطة والتي بدورها استدعت سيارة إسعاف ومختصين لانتشال الجثمان.



كان قد تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بالعثور علي جثة عائمة ببحربركة السبع.



وأكد مصدر أمني أن الجثة متحللة نتيجة وجودها لفترة في المياه، فيما تنتظر الشرطة تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الآثار المتواجدة على الجثمان إن كانت ناجمة عن تعذيب أم جراء السقوط على جسم صلب في المياه، فضلًا عن تحديد هويته ونشر صورته للتعرف عليه.