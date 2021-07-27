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بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وصلت فجر اليوم الثلاثاء، إلى قناة السويس، محمولة على متن السفينة "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا، متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى. 

وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، استعدادًا لانضمامها إلى أسطول كراكات الهيئة، تمهيدًا لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها، وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أبرز المعلومات عنها.. 
الكراكة حسين طنطاوي:
- الكراكة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وتتمتع بمواصفات متطورة.
- طولها الكلي 147.4 متر، وعرضها 23 متر.
- غاطس الكراكة 5.5 مترا.
- إنتاجية الكراكة 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة، على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلومترات.
القدرة الكلية للكراكة 29190 كيلو وات.
- الكراكة "حسين طنطاوي" قادرة على التعامل مع كل أنواع التربة، بما فيها الصخرية.
- سيتم إشراك الكراكة في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.
- وصلت الكراكة، فجر اليوم الثلاثاء، إلى قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou".
- تتجه الكراكة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويمها وفصلها عن السفينة.
- من المقرر إقامة احتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

إقرأ أيضًا عن الكراكة مهاب مميش
وفي 11 مايو الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة دخول الكراكة مهاب مميش إلى الخدمة، وانضمامها للأسطول البحري التابع لهيئة قناة السويس، بعد رفع العلم المصري عليها.

وهنأ الرئيس السيسي، العاملين بالكراكة، قائلا: "مبروك"، وذلك بعد انضمام الكراكة إلى أسطول الهيئة البحرى.
ويبلغ الطول الكلي للكراكة مهاب مميش 147.4 مترا، وعرضها 23 مترا، وعمقها الكراكة 7.70 مترا، والغاطس 5.50 متر.
إنتاجية الكراكة 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة على طول 4 كيلومترات، وقدرتها الكلية تبلغ 29190 كيلو وات.
يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية، وتعد الكراكة واحدة من أكبر كراكات الشرق الأوسط.
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"
بعد وصولها إلى قناة السويس.. تعرف على الكراكة "حسين طنطاوي"

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هيئة قناة السويس قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس الكراكة مهاب مميش الكراكة حسين طنطاوي الفريق أسامة ربيع

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