وزير الاتصالات يتفقد مشروع مركز تنمية الابداع وريادة الأعمال بين السرايات

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع مركز تنمية الابداع بمنطقة بين السرايات يرافقه عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد والمهندس خالد عبد المعطي رئيس قطاع الاستشارات الهندسية بالشركة.





يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب، تكون تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ويشار إلى أن أعمال التطوير تتبنى الحفاظ على الطراز المعماري للمبنيين الأثريين التابعين لجامعة القاهرة والحفاظ على هويتهم وقيمتهم الحضارية وتشمل أعمال التطوير مجموعة من الإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة الأثرية للمبنيين.





حضر الزيارة المهندسون طه دياب مدير إدارة صيانة القصور والآثار ولمياء عبد الهادي مدير إدارة الاستشارات الهندسية وجاكلين سمير مدير المشروعات بإدارة صيانة القصور والآثار.