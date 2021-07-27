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بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة ريم مصطفى، في أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مصطفى"، في الصورة بإطلالة صيفية، على حمام السباحة واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب جمهورها.

وكانت آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

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