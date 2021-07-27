الأولى بالتعليم الفني على الجمهورية بالشرقية: كنت متوقعة.. وسأكمل تعليمي الجامعي

أعربت "فاطمة زين يوسف العوضي" طالبة بمدرسة سلطان العويس بالعاشر من رمضان الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج عن سعادتها بتفوقها وحصولها على المركز الأول. مشيرة إلى أن الإنسان يستطيع النجاح في أي مجال طالما كان لديه العزيمة والإصرار على ذلك.



وقالت فاطمة أن والدها ووالدتها هم قدوتها كما أنها كانت ترى كل طالب أو طالبة متوفقين في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية قدوة لها. مشيرة إلى أنها على الرغم من حصولها على مجموع يؤهلها للالتحاق بالتعليم الثانوي فضلت أن تلتحق بالتعليم الفني الزراعي. لافتة إلى أنها ستلتحق بكلية الزراعة بالإسماعيلية.



ونصحت الطلاب في مختلف مراحل الدراسة بمذاكرة دروسهم أول بأول وأن يخصصوا الوقت الكافي للمذاكرة وأن يؤدوا الصلوات اليومية لأن الصلاة تساعد الإنسان على التفوق والاستقامة.



وأشارت إلى أنها كانت تذاكر نحو 10 أو 12 ساعة في اليوم الواحد وكانت ليلة الامتحان تراجع دروسها لمدة تتجاوز الـ 18 ساعة. لافتة إلى أن والدها كان يراجع مع الدروس أثناء المذاكرة. مؤكدة أنها كانت تسعى للتفوق وأنها كانت تتوقع حصولها على مركز متقدم عند إعلان النتائج.