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حقوق النواب: جماعة الإخوان المسلمين حاولت جر تونس إلى الفوضى والخراب

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد سعى بشجاعة إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، والتي من شأنها إنهاء هيمنة جماعة الإخوان المسملين، ووضع حد إلى نشر سمومها في جسد المجتمع التونسي.

وأكد "رضوان" في تصريحات له، أن جماعة الإخوان الإرهابية، قد حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، وأنهم لا يعرفون سوى لغة الاستحواذ والإقصاء، ولا يجب التعامل معهم إلا بكافة الطرق الرادعة، وذلك حفاظًا على الأوطان والمجتمعات العربية.

وشدد على أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات، خاصة بعدما أكد خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في "هذه المرحلة الدقيقة" من تاريخ تونس.

وأعرب: عن ثقته الشديدة في أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضي في مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة، وأن يتمكن الرئيس قيس سعيد من توحيد صف الشعب التونسي، وإجهاض مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ستكون بمثابة "شوكة في حلق" جماعة الإخوان المسلمين، وأنها سيكون لها الفضل في تمكين الشعب التونسي ليكون له الكلمة الفصل في إنهاء المحاولات المتكررة من تنظيمات الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.

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