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برشلونة يواصل محاولاته لتجديد عقد ميسي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يبذل جهوده من أجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده في يونيو الماضي.


وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن برشلونة توصل لإتفاق مع ميسي من أجل تجديد عقده حتى 2026 مع تخفيض راتبه ولكن النادي الكتالوني لا يستطيع تسجيل عقده لدى رابطة الدوري الإسباني.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين مثل جريزمان وأومتيتي وبيانيتش وبرايثوايت بالإضافة إلى تخفيض رواتب بعض اللاعبين الكبار.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يعلم حتى الآن موعد الإعلان عن تجديد عقد ميسي في الوقت الذي يحرص فيه النادي بشدة على حسم مستقبل النجم الأرجنتيني في أقرب وقت ممكن.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الليجا كانت قد وضعت حداً لقيمة الرواتب في كل نادي ولا يمكن لأي نادي تجاوز هذا الحد وهو الأمر الذي يقف في طريق تسجيل عقد ميسي الجديد.

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