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برشلونة يواصل محاولاته لتجديد عقد ميسي
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:59 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يبذل جهوده من أجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده في يونيو الماضي.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن برشلونة توصل لإتفاق مع ميسي من أجل تجديد عقده حتى 2026 مع تخفيض راتبه ولكن النادي الكتالوني لا يستطيع تسجيل عقده لدى رابطة الدوري الإسباني.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين مثل جريزمان وأومتيتي وبيانيتش وبرايثوايت بالإضافة إلى تخفيض رواتب بعض اللاعبين الكبار.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يعلم حتى الآن موعد الإعلان عن تجديد عقد ميسي في الوقت الذي يحرص فيه النادي بشدة على حسم مستقبل النجم الأرجنتيني في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الليجا كانت قد وضعت حداً لقيمة الرواتب في كل نادي ولا يمكن لأي نادي تجاوز هذا الحد وهو الأمر الذي يقف في طريق تسجيل عقد ميسي الجديد.
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