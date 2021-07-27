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"من نعم ربي إني بنتك".. رانيا فريد شوقي تتذكر والدها بهذه الطريقة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تذكرت الفنانة رانيا فريد شوقي، والدها وذلك في ذكرى وفاته، حيث شاركت صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رانيا فريد شوقي تعليقا مؤثرا متذكرة من خلاله والدها، قائله: "23 سنة علي غيابك عني كلام العالم لا يكفي عشان اوصف حبي ليك مافيش يوم مر عليا وانت مش معايا او بتكلم عن، دعائي ليك لا ينقطع ومن نعم ربنا الكبيرة اوي عليا اني بنتك يا احن واطيب واعظم اب، وحشتني اووووي مفتقده حضنك حصن الأمان والسعادة ليا، انا عايشة بيك يا روح روحي الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أن فريد شوقي، يعتبر قيمة فنية كبيرة ومازال الجمهور يتذكره حتى الآن بأعماله القيمة التي قدمها.

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