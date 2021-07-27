لسبب مجهول.. أنغام تقرر تأجيل حفلها على مسرح المنارة لـ27 أغسطس

أعلنت المطربة أنغام عن تأجيل حفلها الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 30 يوليو، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتقرر تأجيل الحفل إلى يوم 27 أغسطس المقبل، وكتبت أنغام قائله: "تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى 27 أغسطس".



وطرحت أنغام مؤخرا أغنيتها "برضو بتوحشني" والتي جمعتها المطرب وائل كفوري،وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى.



وتألقت أنغام، في حفلها الغنائي الأخير بجدة، وشاركت بعض الصور من الحفل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".