أولمبياد طوكيو.. ألمانيا تتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة الترويض

أحرزت ألمانيا الميدالية الذهبية في مسابقة الترويض للفرق ضمن منافسات الفروسية اليوم الثلاثاء في أولمبياد طوكيو 2020.





ونالت ألمانيا تاسع ميدالية ذهبية في مسابقة الترويض للفرق خلال مسيرتها الأولمبية لتعزز رقمها القياسي.





وساهمت جيسيكا فون بريدو فرندل بشكل كبير في فوز ألمانيا بالذهب.





وسجل الفريق الألماني 8178 نقطة مقابل 7747 نقطة للفريق الأمريكي صاحب الفضية في الوقت الذي سجل فيه الفريق البريطاني 7723 ليحصد الميدالية البرونزية.



