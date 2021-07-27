وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

كشف كامل الوزير وزير النقل، إن هناك إقبالًا كبيرًا على السكك الحديدية، نافيًا وجود زيادة في أسعار التذاكر، وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب مستمر، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالسكة الحديد.



وطالب الوزير، الشركة المنفذة لمشروع قطار المونوريل بالالتزام بالجداول المحددة، للانتهاء من المشروعات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون هناك عدد 3 مونوريل بحلول أكتوبر المقبل ( 2 في العاصمة الادارية و1 في يوسف عباس) معلقين على مسار المونوريل ليشاهد الشعب المصري عظمة ما يتحقق في عهد الرئيس السيسي.



وتقدم وزير النقل إلى الشعب المصري بخالص التهاني على النقلة النوعية الكبيرة في كافه قطاعات النقل في مصر، مقدما الشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تذليل كافة التحديات التي توجه مشروعات النقل.



كما قدم الوزير، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تقوم به من إنجازات في قطاع النقل في مصر وكذلك جهاز التعمير، مشيرا إلى أن وسائل الجر الكهربائي هي وسائل نقل صديق للبيئة وسريعة ونظيفة.