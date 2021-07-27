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بعد اعتمادها.. أرقام مهمة في نتائج الدبلومات الفنية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2020 - 2021.

ووجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، نتائج الدبلومات الفنية بعد اعتمادها من الوزير، وأبرز الأرقام المهمة الخاصة بالنتائج:

بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين 776020 موزعين على النحو التالي:
18110 طلاب وطالبات بنظام السنوات الخمس.
757541 طالبا وطالبة بنظام السنوات الثلاث.
369 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاءت نسب النجاح على النحو التالي:
- بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح قدرها 68.04%، بزيادة 8.46% عن العام الماضي.

مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40% بزيادة قدرها 13.52% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38%، بزيادة قدرها 8.43% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72%، بزيادة قدرها 5.46% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50%، بزيادة قدرها 6.13% عن العام الماضي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية:
- يعد هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول 3 مدارس تم إنشاؤهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية.
- بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية 369 طالبا وطالبة.
- بلغت نسبة النجاح في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 89.97%.

مدارس التعليم والتدريب المزدوج:
- بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها، التي تضم التجاري والفندقي والزراعي والصناعي 17548 طالبا وطالبة.
بلغت نسبة النجاح في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 85.44%، بزيادة قدرها 5.72% عن العام الماضي.

مدارس الإعداد المهني:
- بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهني بجميع نوعياتها، التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي 69855 طالبا وطالبة.
- بلغت نسبة النجاح في مدارس الإعداد المهني 42.82%، بزيادة قدرها 3.17% عن العام الماضي.

مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي التجاري 95.53%، بزيادة قدرها 1.77% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الفندقي 83.76%، بزيادة قدرها 17.29% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الزراعي 60.99%ـ بانخفاض قدره 3.14% عن العام الماضي.
- بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي الصناعي 79.06%، بانخفاض قدره 5.23% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84.47%، بزيادة قدرها 1.99% عن العام الماضي.

طلاب الدمج:
- بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طلاب وطالبات.
- بلغت نسبة نجاح طلاب الدمج 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالبا وطالبة، وإجمالي الطلاب الناجحين 531050، بنسبة 68.43%.

امتحانات الدبلومات الفنية
كانت امتحانات التدريبات العملية والمعملية الخاصة بالدبلومات الفنية قد بدأت يوم السبت 5 يونيو الماضي، واستمرت حتى يوم الخميس يوم 17 من نفس الشهر، فيما انطلقت الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت 19 يونيو الماضي، واستمرت حتى يوم الخميس 1 يوليو الحالي.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بمختلف النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج"، أدوا الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة على النحو التالي:
1506 لجان صناعي.
1196 لجنة تجاري.
288 لجنة زراعي.
91 لجنة فندقي.

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