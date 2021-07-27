تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة





ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 23 سفينة حاويات و بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية ، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و603 شاحنات ، وبلغت الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2586 حاوية مكافئة .





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص تبلغ 23 ألفا و 953 طنا، مشيرة إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 22 ألفا و38 طنا وشملت 3 آلاف و900 طن رمل و15 ألفا و510 أطنان فوسفات، و2628 طن علف بنجر .



