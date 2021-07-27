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تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:37 م
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 23 سفينة حاويات و بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية ، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و603 شاحنات ، وبلغت الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2586 حاوية مكافئة .
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص تبلغ 23 ألفا و 953 طنا، مشيرة إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 22 ألفا و38 طنا وشملت 3 آلاف و900 طن رمل و15 ألفا و510 أطنان فوسفات، و2628 طن علف بنجر .
وأشارت إلى أن الواردات بلغت 52 ألفا و261 طن بضائع عامة، وتضمنت 1635 طن خشب زان، و2368 طن ابلاكاش، و877 طن حديد صاج، و6 آلاف و888 طن خردة، و4 آلاف و493 طن فول وعدس، 17 ألف طن ذرة ،19 ألف طن ناتج حرق أفران، لافتة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات تبلغ 238 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات،السعودية،هولندا،ألمانيا،مالطا،اسبانيا، وسلوفينيا .
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